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Сегодня, 20:20

Гладиаторские бои, близкие к беспределу. Команда Ларионова вырвала матч у «Динамо» в невероятной битве

Михаил Зислис
Обозреватель
«Торпедо» — «Динамо» Москва — 5:2.
Фото ХК «Динамо» (Москва)
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Прогнозы насчет бесславного выступления «Торпедо» в плей-офф пока не оправдываются.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Второй матч
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)
Голы: Фирстов — 1 (бол., Бокун, Ян), 2:23 — 1:0. Белевич — 1 (Ларионов, Буренов), 6:00 — 2:0. Джиошвили — 2 (Каблуков), 24:21 — 2:1. Федотов — 1 (Летунов, Воронин), 43:35 — 3:1. Воронин — 1 (Конюшков), 46:23 — 4:1. Рашевский — 1 (бол., Кодола, Миронов), 54:44 — 4:2. Коваленко — 2 (п.в.), 56:34 — 5:2.
Вратари: Кульбаков — Коновалов (К.Л. Волков, 6:00, 54:35 — 54:44, 55:53 — 56:34).
Штраф: 23 — 25.
Броски: 26 (9+7+10) — 39 (12+17+10).
Судьи: Сергеев, Юдаков.
4 марта. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.
Счет в серии: 1-1.

На «Торпедо» в нынешнем плей-офф невольно возложена особая миссия, которая может отразиться на будущем КХЛ. Если молодая нижегородская команда, имея скромные финансовые возможности, со своим атакующим хоккеем достигнет хотя бы локального успеха, то может стать примером для подражания. Хозяева очень резво начали второй матч, и временами казалось, что в синей форме на лед вышел «Детройт» времен Игоря Ларионова. Динамовцы, пытаясь справиться с наглым соперником, очень низко садились при обороне и дважды за это поплатились. Два дальних броска стали неразрешимой задачей для вратаря Коновалова, и один из героев первой игры отправился досматривать встречу со скамейки запасных.

Вышедший ему на смену Волков сразу был загружен работой. Однако затем более опытные динамовцы использовали проверенный годами опыт. За счет мелких провокаций им удалось приостановить «Торпедо» и вернуться в игру. Команда Алексея Кудашова действовала и остро, и с выдумкой, порой прямолинейно лезла на чужие ворота. Нижегородцам несказанно повезло, что после второго периода они по-прежнему вели в счете. Количество опасных моментов у ворот Кульбакова зашкаливало, но отличиться удалось только Джиошвили.

Атмосфера на нижегородской арене, вероятно, напоминала то, что творилось в Древнем Риме во время гладиаторских боев. Когда Джиошвили поздним силовым приемом вырубил молодого нападающего «Торпедо» Атанасова, стало понятно, что ничем хорошим матч не закончится.

Пострадавшего увели в раздевалку, а пятиминутное большинство «Торпедо» реализовать не могло. Казалось, что поднять голову приунывшим хозяевам будет тяжело. Но в дело вмешался их лучший нападающий Коваленко, который на последней секунде второго периода нагло полез на чужой пятачок и снес вратаря Волкова. В последовавшей заварушке победителями вышли нижегородцы, поскольку они получили такое же количество штрафных минут, что и динамовцы.

Третий период полностью состоял из нервов, жесткости и провокаций с обеих сторон. В этой ситуации, которая местами была близка к беспределу, лучше всего проявили себя торпедовцы. Они эффективно использовали свои шансы. Их хоккей по этим минутам сложно назвать романтичным и витиеватым, но удар нижегородцы выдержали, несмотря на пятиминутное удаление защитника Федотова — от него досталось Каблукову, который покинул площадку. Уже после сирены динамовцы Муранов и О'Делл одновременно врезались в нападающего хозяев Михеева, едва не спровоцировав новое массовое побоище. Самая интересная серия первого раунда отправляется в Москву, и ее продолжение обещает быть очень горячим.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Кубок Гагарина
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