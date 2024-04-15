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15 апреля, 23:45

Финал Кубка Гагарина-2024: «Магнитка» против «Локомотива». Последний акт великого спектакля

«Металлург» сыграет с «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина
Михаил Зислис
Обозреватель
Фото ХК «Локомотив»
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В понедельник «Металлург» победил «Автомобилист» (3:2) в седьмом матче и завоевал право участия в решающей серии плей-офф КХЛ, где его соперниками станут ярославцы.

Лучшая серия нынешнего Кубка Гагарина уже прошла. Превзойти ее почти невозможно. Повторить — сложно. Дело не в деталях, а в приятном послевкусии. Столкновение «Металлурга» и «Автомобилиста» начиналось немного пресно, но с каждым последующим матчем захватывало умы. Нервы, интрига, камбэки, неожиданные герои, ошибки — полный кубковый набор.

Когда эмоции и драма выходят на первый план, оставляя в стороне схемы, показатель xG и прочую продвинутую статистику, остается только сожалеть, что все завершилось. Победить в паре должен был кто-то один — и это сделали Андрей Разин и его «Магнитка». Говорить об этой команде необходимо именно в такой последовательности. Роль личности в истории порой максимально велика — здесь именно такой случай.

Разин заранее заслужил право считаться одним из героев КХЛ-2023/24. Специалист, который пришел в обновленный коллектив с большим количеством молодежи, шикарно провел перестройку на ходу, уже в свой первый сезон выиграв Восточную конференцию и выйдя в финал Кубка Гагарина. Нынешняя «Магнитка» целиком выглядит как авторский проект, который на пути в космос пока отбросил только первую ступень.

Хоккеисты &laquo;Металлурга&raquo;. «Магнитка» — в финале! Разин привел команду к успеху в первый же год

О таком же влиянии Николая Заварухина на «Автомобилист» говорить не приходится. Он волей обстоятельств выбрал логичный для нынешнего состава путь — отошел в сторону и не мешал опытным хоккеистам. И это тоже сильный ход. Иногда подобный метод работает, что подтверждает «вынос тел» двух тяжеловесов лиги, «Ак Барса» и СКА.

Но объективно екатеринбуржцам при их мастерстве и выросшем на глазах характере не хватило тонких настроек. Многое, повторю, отдали на откуп персоналиям: Анатолий Голышев, Стефан да Коста, Никита Трямкин и другие выдали то, чего от них мало кто ждал еще в феврале. Это легендарно хотя бы в рамках Екатеринбурга, который никогда в своей истории такой красоты не видел. О будущем нынешнего «Автомобилиста» и выбранном пути можно дискутировать — для этого есть межсезонье. Но сейчас необходимо похвалить тех, кто принес городу столько приятных эмоций всего за полтора месяца.

Фото ХК «Металлург»

Финал же должен стать особенным, причем его главные звезды будут находиться не на площадке, а на скамейках. Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин и его магнитогорский коллега Разин — два лучших тренера сезона, причем не только потому, что их командам предстоит битва за титул. Они доказывали свой уровень на протяжении всего сезона. В современных условиях, когда руководство КХЛ последовательно, пусть и не всегда гладко, проводит в жизнь политику выравнивания сил, значение отдельно взятого специалиста кратно выросло. Галактического разрыва в качестве составов не осталось. Влияние других факторов на конечный результат увеличилось еще больше.

Шансы «Локомотива» на чемпионство выглядят предпочтительнее. Но далеко не так, чтобы считать ярославцев однозначным фаворитом. Никитин, ассистировавший в 2016-м в ЦСКА Дмитрию Квартальнову, должен помнить тот финал, когда на «Магнитку» было не жалко разве что рубль поставить.

Егор Аверин, Рушан Рафиков и&nbsp;Александр Полунин. Этот бронепоезд не пробить ничем. «Локомотив» без труда прошел «Трактор» и в финале будет фаворитом

Зеркального повторения прежнего сценария объективно ожидать сложнее, но сейчас снова хочется увидеть сюрприз. Хотя бы небольшой. Это будет полностью соответствовать философии нынешнего плей-офф, в котором все привычные претенденты уже в отпуске.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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