«Называйте нас хоть автобусом, хоть троллейбусом». Интервью спортивного директора главной сенсации КХЛ

Вадим Аверкин — об успехе команды и предстоящей серии против «Ак Барса».

«Адмирал» преподнес главную сенсацию первого раунда Кубка Гагарина, выбив «Салавата Юлаева» (4-2). В полуфинале Восточной конференции приморцы сыграют с «Ак Барсом». Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в интервью «СЭ» рассказал, какой момент стал переломным в серии с уфимцами, и поделился ожиданиями от предстоящей серии.

— Как живете в Казани, по своему времени?

— Нет, по Москве. Когда прилетаешь на запад, перестройка идет быстрее. Просто вечером ребята ложатся спать раньше. Конечно, игры начинаются очень поздно по нашему времени — здесь есть дискомфорт. Организм не обманешь.

— То есть игры начнутся в половину третьего по вашему времени.

— Да. Ну а что поделать?

— Вы объявили о продлении защитника Колби Уильямса еще на один сезон. Это начало серии продлений?

— Работа ведется. Мы сейчас не акцентируем на этом внимание, переговоры непростые. Ведем переговоры и с Шулаком, и с Серебряковым. С Колби все получилось достаточно быстро, он и сам хотел остаться.

— Он пошел на повышение?

— Условия чуть лучше. Адекватная цена.

— Он пропускал игру — говорили, что сотрясение. Насколько он готов к серии с «Ак Барсом»?

— Посмотрим, что скажут врачи.

— В каком состоянии переговоры о продлении контракта с Леонидом Тамбиевым?

— Переговоры продолжаются.

ХК «Адмирал»

— За счет чего получилось пройти «Салавата Юлаева»?

— Не буду оригинальным: за счет дисциплины, характера, выполнения тренерского задания. Ребятам было очень тяжело, в том числе в плане акклиматизации. Но никто не обращал на это внимания, все были объединены одной целью. У нас на льду была команда — все друг друга поддерживали. Не стали отходить от своей тактики. Плюс тренерами была проделана огромная работа — был изучен каждый игрок «Салавата Юлаева», их сильные стороны и недостатки.

— Не обидно ли вам, когда говорят, что Тамбиев ставит «автобус»?

— Этот стереотип прицепился к нашей команде. На самом деле не обидно — называйте как угодно, хоть автобусом, хоть троллейбусом, хоть трамваем, но пока это приносит результат. В нашей команде стараются вытащить все из игроков, и нашему тренерскому штабу это удается.

Не знаю, почему нас преследует этот стереотип — мы с «Салаватом» и с 0:2 отыгрывались. Наши матчи всегда держат в напряжении — не было такого, чтобы мы кому-то разгромно проиграли.

— Насколько велика заслуга в успехе Никиты Серебрякова?

— Никита провел отличную серию, своего визави полностью переиграл — это однозначно. Но я бы не стал как-то выделять Никиту. Хочется отметить всю команду — каждый внес огромный вклад.

— Какой момент стал переломным в серии с «Салаватом»?

— Гол Саши Шевченко в овертайме пятого матча. Мы вели 3:0, соперник отыгрался и перехватил инициативу. Мы три с половиной минуты не могли выйти из зоны, защитники не могли смениться. И после этого гола мы получили преимущество — у соперника не было права на ошибку.

ХК «Адмирал»

— В шестом матче было заметно, насколько уверенными вышли игроки «Адмирала».

— Скажу честно, «Салават» в Уфе и во Владивостоке — две разные команды. В Уфе они показывали более открытый хоккей — конечно, их подвела реализация.

— Удивились, когда Тамбиев переставил защитника Динара Хамидуллина в нападение?

— Он и в прошлом сезоне провел несколько игр в атаке — у него преобладает атакующий стиль. Так что меня это не удивило. Леонид Григорьевич перед плей-офф сказал, чтобы никто не удивлялся определенным решениям: «Если мы так делаем, значит, так нужно». Динар хорошо сыграл в атаке — гол забил.

— Александр Горшков много пропустил, но сейчас отправился на выезд с командой. Насколько он готов играть?

— Надеюсь, Саша выйдет в первой игре и поможет нам. Только игра покажет, в какой он форме. Нам нужна свежая кровь, Саши не хватало нам в большинстве — в этом компоненте мы должны добавлять в сравнении с первым раундом.

— За счет чего можно обыграть «Ак Барс»?

— Если не верить в свою победу, то вообще не стоит выходить на лед. Мы будем гнуть свою линию. За счет дисциплины, командных действий и будем играть. Посмотрим, кто победит.

— Кто кажется самым опасным в составе соперника?

— Александр Радулов. Он набрал хорошую форму, да и вообще всегда был бомбардиром и харизматичным игроком.