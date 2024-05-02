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Сегодня, 17:30

Сборная России: когда и с кем матч в Омске в мае 2024

Сборная «России 25» в мае проведет матч в Омске
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты сборной Белоруссии.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сборная «России 25» по хоккею 6 мая 2024 года проведет матч в Омске против сборной Белоруссии. Встреча пройдет на льду спортивного комплекса «G-Drive Арена» в рамках «Большого тура Сборной».

Посмотреть видеотрансляцию матча Россия — Белоруссия можно будет в прямом эфире на официальном YouTube-канале ФХР и в прямом эфире на телеканале «Матч Страна».

«Большой тур Сборной» пройдет с 2 по 11 мая. Сборная «России 25» проведет серию международных матчей против Казахстана и Белоруссии.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в чемпионате мира-2024 в связи с решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). Мировое первенство состоится с 10 по 26 мая в чешских городах Праге и Остраве в 2024 году.

Хоккей: новости и обзоры матчей, статьи и интервью с игроками, комментарии тренеров и статистика в актуальном виде.

Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
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