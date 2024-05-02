Сборная России: когда и с кем матч в Омске в мае 2024

Сборная «России 25» по хоккею 6 мая 2024 года проведет матч в Омске против сборной Белоруссии. Встреча пройдет на льду спортивного комплекса «G-Drive Арена» в рамках «Большого тура Сборной».

Посмотреть видеотрансляцию матча Россия — Белоруссия можно будет в прямом эфире на официальном YouTube-канале ФХР и в прямом эфире на телеканале «Матч Страна».

«Большой тур Сборной» пройдет с 2 по 11 мая. Сборная «России 25» проведет серию международных матчей против Казахстана и Белоруссии.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в чемпионате мира-2024 в связи с решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). Мировое первенство состоится с 10 по 26 мая в чешских городах Праге и Остраве в 2024 году.

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