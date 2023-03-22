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Сегодня, 10:55

Кожевников — об очередном рекорде Овечкина: «Главный еще впереди»

Константин Белов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству сезонов с 40+ голами.

«Будем радоваться за него. Он делает большое дело. 40 шайб за сезон? У него чуть ли не каждая шайба рекордная. Овечкин и сам относится с иронией ко всем этим достижениям. Его главный рекорд еще впереди. Думаю, что через год-два будем об этом говорить», — сказал Кожевников «СЭ».

Александр Овечкин с&nbsp;женой и&nbsp;детьми на&nbsp;церемонии перед матчем с &laquo;Коламбусом&raquo;. «Вашингтон» испортил праздник Овечкину. Трогательную церемонию смазало поражение аутсайдеру

В матче против «Коламбуса» (6:7 ОТ) Овечкин забросил одну шайбу. 37-летний россиянин 13-й раз в карьере забросил не менее 40 шайб за сезон. По этому показателю он вышел на первое место, опередив Уэйна Гретцки. Канадец в 12 сезонах за карьеру забивал не менее 40 голов.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги — 820 шайб. Лидирует Гретцки — 894 гола.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Александр Кожевников
Уэйн Гретцки
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