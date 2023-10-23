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Сегодня, 17:23

Американский журналист оценил вероятность обмена Овечкина из «Вашингтона»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Журналист The Hockey Writers Джесси Корвилль-Линч высказался о вероятности обмена российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Хотя это кажется само собой разумеющимся, следует отметить, что капитан «Кэпиталз» Алекс Овечкин не будет обменян в этом сезоне. Он плохо стартовал, но с тем резюме, которое у него есть, болельщики и тренерский штаб знают, что это только вопрос времени, когда он выйдет из привычной колеи открытия сезона и начнет доминировать в атаке», — написал Корвилль-Линч.

38-летний россиянин отдал 2 результативные передачи в 4 матчах. Он во второй раз за всю карьеру не забросил ни одной шайбы в первых 4 матчах сезона НХЛ.

«Вашингтон» с 3 очками занимает последнее место в таблице Восточной конференции НХЛ после 4 матчей.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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