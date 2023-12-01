«Вашингтон» обыграл «Анахайм», у Овечкина две результативные передачи

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 5:4.

В составе «Кэпиталз» хет-трик оформил Том Уилсон, еще по шайбе забросили Энтони Манта и Ник Дауд, Александр Овечкин сделал две результативные передачи и завершил встречу с показателем полезности «-2», у Евгения Кузнецова «-3». У «Дакс» отличились Тристан Луно, Бретт Лисон, Брок Макгинн и Фрэнк Ватрано.

После этого матча «Вашингтон» с 26 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 18 очками — на 14-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Вашингтон» — 4:5 (2:4, 0:0, 2:1)

Голы: Манта — 5, 1:27 — 0:1. Луно — 1, 1:49 — 1:1. Лисон — 3 (Карлссон), 7:51 — 2:1. Уилсон — 5, 15:54 — 2:2. Уилсон — 6 (бол., Овечкин, Карлсон), 18:39 — 2:3. Дауд — 2 (Сандин, Обе-Кубель), 18:59 — 2:4. Макгинн — 1 (Лисон, Луно), 51:45 — 3:4. Уилсон — 7 (бол., Овечкин, Карлсон), 54:22 — 3:5. Ватрано — 14 (Киллорн), 59:32 — 4:5.

Вратари: Гибсон (58:17 — 59:32, 59:36) — Кемпер.

Штраф: 16 — 14.

Броски: 32 (10+15+7) — 26 (13+4+9).

Наши: Любушкин (12.33/0/-1), Минтюков (19.40/0/-1) — Кузнецов (18.52/1/-3), Овечкин (14.41/5/-2).

1 декабря. Анахайм. Honda Center.