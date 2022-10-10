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Сегодня, 18:13

Экс-генменеджер сборной России Сафронов: «Рекорд Гретцки Овечкину по плечу»

Мария Гусева

Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов оценил шансы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Думаю, что Сашка принадлежит к категории людей, которые живут под девизом «или грудь в крестах, или голова в кустах». Если у него не будет никаких непредвиденных спортивных недугов, никаких травм, он все-таки будет в состоянии побить вечный рекорд великого хоккеиста Уэйна Гретцки и стать более великим — игроком, который представляет великую Россию в НХЛ. Хотя сделать это, откровенно говоря, будет сложно, потому что раньше был чуть другой хоккей — менее контактный, менее динамичный. Это не принижает достижения Гретцки, но думаю, что Сашке оно по плечу. Надо просто болеть, переживать и надеяться, чтобы не было травм у капитана «Вашингтона», — цитирует «Газета.Ru» Сафронова.

37-летний россиянин, забросив за карьеру 780 шайб в НХЛ, входит в топ-3 лучших снайперов за всю историю лиги. Впереди Уэйн Гретцки (894 шайбы) и Горди Хоу (801).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/10/10/18763609.shtml
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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