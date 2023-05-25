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НХЛ

Сегодня, 06:20

Бобровский признан второй звездой четвертого матча с «Каролиной»

Евгений Козинов
Корреспондент
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков четвертого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли «Флорида» — «Каролина» (4:3). Все трое были выбраны из состава победителей.

Российский голкипер Сергей Бобровский признан второй звездой встречи. Он отразил 36 из 39 бросков по своим воротам.

Первой звездой встречи стал форвард Мэттью Ткачак, оформивший дубль. Замкнул тройку нападающий Райан Ломберг, на счету которого один гол.

«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли впервые с 1996 года. Ее соперником будет победитель пары «Вегас» — «Даллас» (3-0).

Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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