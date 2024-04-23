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Сегодня, 08:10

Пять очков Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Лос-Анджелес»

Ана Горшкова
Корреспондент
Пять очков Коннора Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Лос-Анджелес».
Фото USA Today Sports
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«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» в первом матчей серии первого раунда плей-офф НХЛ — 7:4.

За «Ойлерз» хет-трик оформил Зак Хайман, еще по голу забили Адам Хенрик, Райан Нюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль и Уоррен Фогеле. На счету Коннора Макдэвида пять результативных передач, а у Эвана Бушара — 4 ассиста.

У «Кингз» отличились Майки Андерсон, Куинтон Байфилд, Пьер-Люк Дюбуа и Тревор Мур.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Эдмонтона». Вторая игра пройдет 25 апреля, начало — в 5.00 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Первый матч

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 7:4 (2:0, 2:2, 3:2)

Голы: Хаймэн — 1 (Макдэвид, Бушар), 6:52 — 1:0. Хенрик — 1 (Хаймэн, Бушар), 9:36 — 2:0. Хаймэн — 2 (Макдэвид, Хенрик), 24:50 — 3:0. Нюджент-Хопкинс — 1 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 28:24 — 4:0. Андерсон — 1 (Даути, Арвидссон), 30:56 — 4:1. Кемпе — 1 (Байфилд), 37:56 — 4:2. Драйзайтль — 1 (бол., Макдэвид, Бушар), 41:08 — 5:2. Хаймэн — 3 (бол., Макдэвид, Бушар), 46:17 — 6:2. Дюбуа — 1 (Кемпе), 56:56 — 6:3. Мур — 1 (Лафферье), 58:49 — 6:4. Фогеле — 1 (п.в.), 59:34 — 7:4.

Вратари: Скиннер — Тэлбот (59:04 — 59:34).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 45 (15+15+15) — 37 (7+17+13).

Наши: — - Гавриков (20.42/0/+1).

23 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Счет в серии: 1-0

Коннор Макдэвид
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
9
43
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