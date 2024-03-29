Нутрициолог предостерегла Овечкина от злоупотребления фастфудом

Нутрициолог Александра Степаненко в разговоре с «СЭ» оценила питание форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Ранее пресс-служба клуба в своем Х-аккаунте опубликовала фотографии хоккеистов, поднимающихся на борт самолета. На снимке Овечкин запечатлен с сэндвичем и чипсами.

«Углеводы являются первостепенным источником энергии при интенсивных нагрузках, которых требуют хоккейные тренировки и игры. Большинство углеводов сохраняется в организме в виде мышечного гликогена. Гликоген является основным источником энергии для мышц во время интенсивной физической активности, такой как игра в хоккей. Увеличение запасов гликогена позволяет мышцам работать более эффективно и продолжительно без усталости. Поэтому хоккеисты могут себе позволить употреблять достаточное количество пищи с высоким содержанием углеводов для заправки и дозаправки мышц, позволяя им быть всегда в тонусе и готовности к действию», — сказала Степаненко «СЭ».

Также нутрициолог рассказала о недостатках фастфуда для спортсменов.

«Стоит помнить, что фастфуд обычно богат калориями, но беден витаминами, минералами и другими питательными веществами, необходимыми для поддержания здоровья и оптимальной физической формы. Пища высокой калорийности, но низкого качества может вызвать чувство тяжести и утомляемости, что отрицательно скажется на спортивной выносливости.

Кроме этого, регулярное потребление фастфуда может нарушить обмен веществ и повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и других метаболических нарушений», — добавила Степаненко.