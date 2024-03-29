Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

29 марта, 18:05

Нутрициолог предостерегла Овечкина от злоупотребления фастфудом

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Нутрициолог Александра Степаненко в разговоре с «СЭ» оценила питание форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Ранее пресс-служба клуба в своем Х-аккаунте опубликовала фотографии хоккеистов, поднимающихся на борт самолета. На снимке Овечкин запечатлен с сэндвичем и чипсами.

«Углеводы являются первостепенным источником энергии при интенсивных нагрузках, которых требуют хоккейные тренировки и игры. Большинство углеводов сохраняется в организме в виде мышечного гликогена. Гликоген является основным источником энергии для мышц во время интенсивной физической активности, такой как игра в хоккей. Увеличение запасов гликогена позволяет мышцам работать более эффективно и продолжительно без усталости. Поэтому хоккеисты могут себе позволить употреблять достаточное количество пищи с высоким содержанием углеводов для заправки и дозаправки мышц, позволяя им быть всегда в тонусе и готовности к действию», — сказала Степаненко «СЭ».

Также нутрициолог рассказала о недостатках фастфуда для спортсменов.

«Стоит помнить, что фастфуд обычно богат калориями, но беден витаминами, минералами и другими питательными веществами, необходимыми для поддержания здоровья и оптимальной физической формы. Пища высокой калорийности, но низкого качества может вызвать чувство тяжести и утомляемости, что отрицательно скажется на спортивной выносливости.

Кроме этого, регулярное потребление фастфуда может нарушить обмен веществ и повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и других метаболических нарушений», — добавила Степаненко.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Обсудить
Читайте также
Виталий Минаков победил Оли Томпсона на турнире в Москве
«Партизан» поддержал Россию после теракта в «Крокусе»
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска
Сын Кости Цзю проиграл впервые в жизни: получил страшное рассечение, не смог остановить кровь и даже не видел соперника
Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» проиграл «Бостону» по буллитам, Овечкин не набрал очков в третьем матче подряд
Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Холодный душ для «Вашингтона»: Овечкина остановили на пути к плей-офф
«Вашингтон» проиграл «Торонто». Овечкин не набрал очков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федотов прокомментировал переход в «Филадельфию»

Черкас: «Все остались в проигрыше — и ЦСКА, и Федотов»