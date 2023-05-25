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Сегодня, 23:03

Дадонов из-за травмы пропустит четвертый матч полуфинала Кубка Стэнли

Руслан Минаев
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Форвард «Далласа» Евгений Дадонов пропустит четвертую игры полуфинала Кубка Стэнли с «Вегасом», сообщает пресс-служба «Старз».

Российский хоккеист не сыграет из-за травмы нижней части тела, которую он получил в третьей игре.

В 16 матчах плей-офф НХЛ 34-летний форвард набрал 10 (4+6) очков.

Четвертая игра состоится в «Далласе» в ночь на 26 мая в 3.00 мск. «Вегас» ведет в серии со счетом 3-0.

От Восточной конференции в финал Кубка Стэнли вышла «Флорида», разгромив «Каролину» в серии со счетом 4-0.

Евгений Дадонов
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
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