Дадонов из-за травмы пропустит четвертый матч полуфинала Кубка Стэнли

Форвард «Далласа» Евгений Дадонов пропустит четвертую игры полуфинала Кубка Стэнли с «Вегасом», сообщает пресс-служба «Старз».

Российский хоккеист не сыграет из-за травмы нижней части тела, которую он получил в третьей игре.

В 16 матчах плей-офф НХЛ 34-летний форвард набрал 10 (4+6) очков.

Четвертая игра состоится в «Далласе» в ночь на 26 мая в 3.00 мск. «Вегас» ведет в серии со счетом 3-0.

От Восточной конференции в финал Кубка Стэнли вышла «Флорида», разгромив «Каролину» в серии со счетом 4-0.