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Сегодня, 09:15

Форвард «Каролины» Фаст стал 4-м игроком в истории клуба с 2 голам в одном розыгрыше Кубка Стэнли

Руслан Минаев
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Форвард «Каролины» Йеспер Фаст стал 4-м игроком в истории «Харрикейнс» с 2 голам в овертаймах в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

31-летний швед отличился в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Джерси» (3:2 ОТ).

Ранее Фаст забивал в овертайме второго матче первого раунда с «Айлендерс» (4:3 ОТ).

Ранее две шайбы в составе «Каролины» в одном розыгрыше плей-офф НХЛ забивали Никлас Валлин (2002), Кори Стиллман (2006) и Джордан Стаал (2021).

Рекордными в НХЛ являются три шайбы. Такой результат показывали Мел Хилл (1939, «Бостон»), Морис Ришар (1951, «Монреаль») и Кори Перри (2017, «Анахайм».

Йеспер Фаст
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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