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Сегодня, 08:44

Шелдон Киф о выходе «Торонто» во второй раунд Кубка Стэнли: «Это долгожданный момент для игроков и болельщиков»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф прокомментировал победу над «Торонто» в серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Мы ждали этого долго. Долгожданный момент для многих игроков в раздевалке, для меня, для болельщиков «Торонто». Это большой результат. Вы видели, как шайба находила свой путь в ворота ["Тампы"] и это замечательно. Плей-офф замечательна. Как и весь прошедший вечер», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

Счет в серии стал 4-2 в пользу «Торонто». Команда вышла во второй раунд плей-офф впервые с 2004 года. В полуфинале Западной конференции «Мэйпл Ливз» встретятся с победителем серии «Бостон» — «Флорида» (3-3 в серии).

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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