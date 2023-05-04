Главный тренер «Вегаса» Кэссиди — о Драйзайтле: «Особенные игроки делают особенные вещи»

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди прокомментировал победу над «Эдмонтоном» (6:4) в стартовом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

«[О первом пропущенном голе] Мы развалились. Было видно. Все пошло не по плану.

Особенные игроки вроде [Драйзайтля] делают особенные вещи. Его гол [со спины Броссуа] теперь многие будут пытаться повторить. Для вратаря это не очень хороший гол, но с недавних пор это и не вопиющий гол. [Драйзайтль] особенный талант», — сказал наставник «Голден Найтс».

Второй матч состоится 7 мая. Начало встречи — 2.00 по московскому времени.