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Сегодня, 09:51

Драйзайтль о поражении от «Вегаса»: «Мы не были достаточно хороши, но будем лучше»

Руслан Минаев
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Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль прокомментировал поражение от «Вегаса» (4:6) в стартовом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

«Определенно, «Вегас» — это совершенно другая команда с другой системой. Но мы не были достаточно хороши. Это даже близко не напоминает то, как мы играем...успешно играем. Мы должны двигаться дальше, и мы будем лучше», — цитирует игрока пресс-служба НХЛ.

Драйзайтль оформил покер в игре и стал первым за 36 лет игроков «Эдмонтона» с 4 голами в матче Кубка Стэнли.

Леон Драйзайтль
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Драйзайтль стал первым за 101 год игроком с 11 шайбами в первых 7 матчах Кубка Стэнли