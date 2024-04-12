Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:14

Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров оторвался от Маккиннона на четыре очка

Сергей Разин
корреспондент
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (2:3Б).

Таким образом, на счету 30-летнего россиянина 141 (43+98) очко. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров, оторвавшись от форварда «Колорадо» Натана Маккиннона на четыре очка. 28-летний канадец набрал 137 (51+86) очков.

На третьем месте нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который набрал 130 (31+99) очков. На четвертой строчке форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, у которого 117 (47+70) очков.

Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
0
Читайте также
В следующем сезоне в КХЛ вернут лимит в пять легионеров
«Интер Майами» Месси вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ
Задержанный за убийство полицейского в Подмосковье признал вину
Громкая отставка в «Спартаке», Амарал провел тайную встречу с журналистами, на место Абаскаля 20 претендентов. Что происходит у красно-белых
Режим КТО в Кабардино-Балкарии отменен
Ракета-носитель «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный
Популярное видео
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кучеров: новый рекорд российских бомбардиров и гонка с Маккинноном и Макдэвидом
«Оттава» по буллитам переиграла «Тампу». Кучеров набрал 2 очка
Кучеров набрал 2 очка в первом периоде матча с «Оттавой» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров
Форвард «Тампы»: «У меня 200 очков за карьеру, а Кучеров почти столько набрал за сезон»
The Athletic: «Кучеров отличается от Макдэвида и Маккиннона. Он — интеллектуальный игрок»
Маккиннон — канадский Бобров, Кучеров — Черенков. Наблюдать за их гонкой — наслаждение
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бобровский признан первой звездой матча «Флорида» — «Коламбус»

НХЛ: «Баффало» переиграл «Вашингтон», «Рейнджерс» проиграли «Филадельфии». Расписание и результаты матчей 12 апреля