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НХЛ

Сегодня, 07:04

Игроки «Миннесоты» установили рекорд клуба по скорости забитый голов в плей-офф

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающие «Миннесоты» Маркус Юханссон и Фредерик Годро забили с разницей в 11 секунд во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли против «Далласа».

Юханссон забил, когда на табло было 11:54, а Годро — 12:05. Как сообщает сайт НХЛ, это самые быстрые два гола «Миннесоты» в истории плей-офф.

Предыдущий рекорд клуба составлял 16 секунд и был установлен Джаредом Спердженом и Юнасом Бродином в 6-й игре первого раунда плей-офф 2016 года, также против «Далласа».

На момент публикации новости в матче идет третий период, счет 6:3 в пользу «Далласа».

Маркус Юханссон
Фредерик Годро
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Миннесота Уайлд
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