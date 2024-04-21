Сегодня, 20:30
«Рейнджерс» сыграет с «Вашингтоном» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли в воскресенье, 21 апреля. Начало — в 22:00 по московскому времени. Встреча пройдет на домашней площадке «Рейнджерс».
Ключевые события встречи Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Вашингтон» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ. Посмотреть видеотрансляцию противостояния бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте».
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