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НХЛ

Сегодня, 05:24

«Каролина» победила «Айлендерс» во втором матче серии, отыгравшись за три минуты до сирены

Сергей Разин
корреспондент
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«Каролина» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла дома «Айлендерс» со счетом 5:3.

У «Харрикейнз» шайбы забросили Теуво Терявяйнен, Сет Джарвис, Себастьян Ахо, Джордан Мартинук и Джейк Гюнцель, Андрей Свечников сделал две результативные передачи. В составе «островитян» отличились Картер Палмьери, Бо Хорват и Андерс Ли, вратарь Семен Варламов отразил 32 броска из 36.

«Айлендерс» вели 3:2 до 57-й минуты, а затем пропустили 3 гола.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 26 апреля и начнется в 2:30 мск.

НХЛ

Плей-офф. Первый раунд

«Каролина» — «Айлендерс» — 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)

Голы: Палмиери — 1 (Райлли, Нельсон), 16:22 — 0:1. Хорват — 1 (Барзал, Сизикас), 19:45 — 0:2. Ли — 1 (бол., Пажо, Энгвалль), 23:54 — 0:3. Терявяйнен — 1 (бол., Гюнцель, Джарвис), 33:01 — 1:3. Джарвис — 1 (Стаал, Шей), 50:43 — 2:3. Ахо — 1 (Свечников, Джарвис), 57:45 — 3:3. Мартинук — 1 (Друри), 57:54 — 4:3. Гюнцель — 1 (п.в., Ахо, Свечников), 59:04 — 5:3.

Вратари: Андерсен (57:11 — 57:45) — Варламов (58:23 — 59:04).

Штраф: 43 — 83.

Броски: 39 (10+12+17) — 12 (7+4+1).

Наши: Кузнецов (12.25/1/-1), Орлов (20.58/3/0), Свечников (18.45/0/0) — Романов (22.50/0/-1).

23 апреля. Роли. PNC Arena. 18905 зрителей.

Счет в серии: 2-0.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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