Казинс о победной шайбе в серии с «Торонто»: «Большой гол, важный момент для нашей команды»

Форвард «Флориды» Ник Казинс прокомментировал победу в пятом матче серии с «Торонто» (3:2 ОТ). Нападающий забил победный гол.

«Это один из тех моментов, который ты расскажешь своим детям. Моей дочери всего 11 месяцев, поэтому я должен сказать ей это, когда она вырастет. Большой гол, важный момент для нашей команды. Действительно особенный. В то же время мы должны двигаться дальше и готовиться к третьему раунду», — приводит слова Казинса официальный сайт НХЛ.

В финале Восточной конференции «Флорида» встретится с «Каролиной», которая переиграла «Нью-Джерси» (4-1).