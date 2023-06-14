ИИХФ не добавила Барбашева в поздравление с чемпионством «Вегаса»

Международная федерация хоккея (ИИХФ) поздравила «Вегас» с победой в Кубке Стэнли.

ИИХФ выложила в своих соцсетях коллаж из игроков «Голден Найтс» в форме своих сборных, отметив соцсети национальных команд США, Канады и Швеции. При этом на фото не оказалось российского форварда Ивана Барбашева.

ИИХФ поздравила «Вегас» с победой в Кубке Стэнли. Фото Соцсети

Сборная России по хоккею отстранена от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года.

В феврале 2023 года 27-летний россиянин был обменян в «Вегас» из «Сент-Луиса». На его счету 18 (7+11) очков в 22 матчах плей-офф. Для Барбашева это второй Кубок Стэнли — в 2019 году он стал обладателем трофея вместе с «Блюз».