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НХЛ

Сегодня, 10:49

ИИХФ не добавила Барбашева в поздравление с чемпионством «Вегаса»

Сергей Разин
корреспондент
Иван Барбашев.
Фото USA Today Sports
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) поздравила «Вегас» с победой в Кубке Стэнли.

ИИХФ выложила в своих соцсетях коллаж из игроков «Голден Найтс» в форме своих сборных, отметив соцсети национальных команд США, Канады и Швеции. При этом на фото не оказалось российского форварда Ивана Барбашева.

ИИХФ поздравила «Вегас» с победой в Кубке Стэнли.
Фото Соцсети

Сборная России по хоккею отстранена от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года.

В феврале 2023 года 27-летний россиянин был обменян в «Вегас» из «Сент-Луиса». На его счету 18 (7+11) очков в 22 матчах плей-офф. Для Барбашева это второй Кубок Стэнли — в 2019 году он стал обладателем трофея вместе с «Блюз».

Иван Барбашев
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
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