Кучеров: «Приятно установить новый рекорд «Тампы», но еще лучше, что мы победили»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (4:1).

30-летний россиянин установил новый рекорд «Лайтнинг» по набранным очкам за сезон.

«Я знал, что установил рекорд. Это было приятно. Было еще лучше, что сегодня мы смогли победить, так что я счастлив. Мы придерживались плана на протяжении всего матча, старались соответствовать нашей игре и нашли способ победить», — приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.

Кучеров со 130 (42+88) очками лидирует в гонке бомбардиров НХЛ, опережая форварда «Колорадо» Натана Маккиннона на три очка. Также нападающий стал первым россиянином, набравшим 130 очков за сезон в НХЛ.