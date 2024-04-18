Кучеров стал первым в XXI веке игроком с 40 голами и 100 голевыми передачами за сезон

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» отметился голом и голевой передачей.

30-летний россиянин достиг отметки в 44 гола и 100 голевых передач за этот сезон. Он стал первым в XXI веке игроком, который забросил не менее 40 шайб и сделал не менее 100 ассистов.

В истории НХЛ ранее только двум игрокам удавалось забить 40 голов и сделать 100 голевых передач за одну регулярку: Марио Лемье в сезоне-1988/89 ((85 голов и 114 ассистов) и Уэйн Гретцки (11 раз с 1981 по 1990-й год).