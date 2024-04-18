Кучеров сделал 100-ю голевую передачу за сезон в НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». На 18-й минуте второго периода он помог своей команде реализовать большинство, ассистировав Брейдену Пойнту.

Для 30-летнего россиянина этот голевой пас стал 100-м в текущем сезоне НХЛ. Он стал пятым хоккеистом в истории, кому удалось достичь отметки в 100 ассистов за одну регулярку. Ранее это делали Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орр и Коннор Макдэвид (в этом же сезоне-2023/24).

Кучеров продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров сезона, набрав 144 (44+100) очка. Вторым идет Нэйтан Маккиннон из «Колорадо» — 138 (51+87).