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НХЛ

Сегодня, 03:51

Кучеров сделал 100-ю голевую передачу за сезон в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». На 18-й минуте второго периода он помог своей команде реализовать большинство, ассистировав Брейдену Пойнту.

Для 30-летнего россиянина этот голевой пас стал 100-м в текущем сезоне НХЛ. Он стал пятым хоккеистом в истории, кому удалось достичь отметки в 100 ассистов за одну регулярку. Ранее это делали Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орр и Коннор Макдэвид (в этом же сезоне-2023/24).

Кучеров продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров сезона, набрав 144 (44+100) очка. Вторым идет Нэйтан Маккиннон из «Колорадо» — 138 (51+87).

Брэйден Пойнт
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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