Кузнецов повторил достижение Линдроса в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов реализовал буллит в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (6:3, 4-1).

Кузнецов стал только вторым игроком в истории НХЛ, реализовавшим штрафной бросок в потенциально решающем матче серии плей-офф. Ранее такое удалось Эрику Линдросу в пятом матче серии полуфинала конференции в 1997 году.

31-летний Кузнецов в плей-офф сыграл за «Харрикейнз» 5 матчей и набрал 4 (2+2) очка.

Во втором раунде Кубка Стэнли «Каролина» встретится с «Рейнджерс», которые победили «Вашингтон» (4-0).