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Сегодня, 18:43

Кузнецов вошел в список главных кандидатов на обмен в НХЛ по версии Sportsnet

Мария Гусева
Евгений Кузнецов.
Фото Global Look Press
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Издание Sportsnet опубликовало список игроков НХЛ, которые являются главными кандидатами на обмен.

В этот список вошел российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов.

Кузнецов стал лучшим ассистентом «Вашингтона» в сезоне-2022/23. Всего 31-летний россиянин сыграл 81 матч и набрал 55 (12+43) очков. В прошедшем сезоне «Вашингтон» впервые за 9 лет не вышел в плей-офф НХЛ.

Главные кандидаты на обмен:

1. Джон Гибсон, «Анахайм»

2. Клейтон Келлер, «Аризона»

3. Элиас Линдхольм, «Калгари»

4. Ноа Хэнифин, «Калгари»

5. Бретт Пеши, «Каролина»

6. Кайлер Ямамото, «Эдмонтон»

7. Юусе Сарос, «Нэшвилл»

8. Егор Шарангович, «Нью-Джерси»

9. Алексис Лафреньер, «Рейнджерс»

10. Алекс Дебринкет, «Оттава»

11. Трэвис Конекны, «Филадельфия»

12. Скотт Лоутон, «Филадельфия»

13. Эрик Карлссон, «Сан-Хосе»

14. Колтон Парайко, «Сент-Луис»

15. Вильям Нюландер, «Торонто»

16. Митч Марнер, «Торонто»

17. Джей Ти Миллер, «Ванкувер»

18. Энтони Манта, «Вашингтон»

19. Евгений Кузнецов, «Вашингтон»

20. Пьер-Люк Дюбуа, «Виннипег»

21. Марк Шайфли, «Виннипег»

22. Коннор Хеллибак, «Виннипег»

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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