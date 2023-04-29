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Сегодня, 10:20

Мэйфилд: «Сорокин — вратарь мирового класса, он должен быть на первом месте во всех разговорах о самом ценном игроке»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Айлендерс» Скотт Мэйфилд прокомментировал игру вратаря Ильи Сорокина в серии против «Каролины» (2-4).

«Без вратарей нас бы здесь не было. Они знают это. Знают, какие они особенные. Команда была так близка друг с другом. Сорокин — вратарь мирового класса, звездный голкипер. Он должен быть на первом месте во всех разговорах о самом ценном игроке. Насколько он важен для нашей команды, и что он смог сделать. Просто особенный игрок», — приводит слова Мэйфилда официальный сайт клуба.

Соперником «Каролины» по полуфиналу Восточной конференции станет победитель серии «Рейнджерс» — «Нью-Джерси». На данный момент «Дэвилз» ведут со счетом 3-2.

Илья Сорокин
Скотт Мейфилд
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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