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НХЛ

Сегодня, 04:50

Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Монреаль»

Евгений Козинов
Корреспондент
Тампа празднует гол.
Фото USA Today Sports
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«Тампа» обыграла «Монреаль» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4. «Лайтнинг» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий гостей Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Его признали второй звездой встречи. Он является лидером бомбардирской гонки с 133 (43+90) очками.

«Тампа» набрала 93 очка и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 16-й строчке — 70 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Тампа-Бэй» — 4:7 (1:2, 1:4, 2:1)

Голы: Армиа — 15 (Галлахер, Ньюхук), 2:37 — 1:0. Пол — 21 (бол., Пойнт, Кучеров), 9:45 — 1:1. Эйссимонт — 11 (Мотт, Дамба), 16:26 — 1:2. Армиа — 16 (Ньюхук, Галлахер), 24:42 — 2:2. Стэмкос — 33 (Чирелли, де Хаан), 27:58 — 2:3. Пол — 22 (Эйссимонт), 29:12 — 2:4. Хагель — 24 (Раддиш, Чирелли), 33:18 — 2:5. Кучеров — 43 (бол., Пойнт, Стэмкос), 37:45 — 2:6. Слафковски — 16 (Джекай, Мэтисон), 48:40 — 3:6. Кофилд — 22 (Сузуки, Слафковски), 51:51 — 4:6. Стэмкос — 34 (п.в., Кучеров), 59:06 — 4:7.

Вратари: Примо (54:58 — 55:57, 57:23 — 59:06) — Томкинс.

Штраф: 16 — 14.

Броски: 30 (8+6+16) — 35 (8+20+7).

Наши: — - Кучеров (20.38/2/+1).

5 апреля. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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