Ткачак — о победе над «Вегасом»: «Не знаю, как нам удалось спасти этот матч»

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак прокомментировал победу над «Вегасом» (3:2 ОТ, 1-2) в третьем матче финала Кубка Стэнли.

«Мы не знаем, как нам удалось спасти этот матч, но мы сделали все возможное для этого. Соперник вел в счете на протяжении почти всего матча. В конечном счете никого не волнует, как мы это сделали. Счет в серии 1-2. Мы вышли на лед в этом матче, просто желая выиграть одну игру. В следующий раз будет та же самая цель», — приводит слова Ткачака пресс-служба клуба.

25-летний хоккеист в этом матче набрал 2 (1+1) очка и установил новый рекорд «Флориды» по голам в одном плей-офф НХЛ.

Четвертый матч в серии состоится 11 июня. Начало встречи — 03.00 по московскому времени.