Кучеров: «Играю ли я в лучший хоккей в карьере? Нет, я все еще могу быть намного лучше»

Сегодня, 13:17
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров прокомментировал победу над «Торонто» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Россиянин оформил в матче ассистентский хет-трик. Теперь у 30-летнего россиянина 130 (42+88) очков в этом сезоне.
— Дошла ли «Тампа» до того, что может быть довольна своей игрой перед плей-офф?
— Конечно.
— Как вы последовательно успешно играете в защите?
— Ну, у нас есть план на игру. Мы просто следуем ему.
— Играете ли вы сейчас в свой лучший хоккей?
— Нет, я все еще могу быть намного лучше и многие в команде могут быть лучше. Надеюсь, что мы станем лучше.
«Тампа» набрала 91 очко и занимает 6-е место в Восточной конференции.