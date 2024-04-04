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Сегодня, 13:17

Кучеров: «Играю ли я в лучший хоккей в карьере? Нет, я все еще могу быть намного лучше»

Руслан Минаев
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров прокомментировал победу над «Торонто» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин оформил в матче ассистентский хет-трик. Теперь у 30-летнего россиянина 130 (42+88) очков в этом сезоне.

— Дошла ли «Тампа» до того, что может быть довольна своей игрой перед плей-офф?

— Конечно.

— Как вы последовательно успешно играете в защите?

— Ну, у нас есть план на игру. Мы просто следуем ему.

— Играете ли вы сейчас в свой лучший хоккей?

— Нет, я все еще могу быть намного лучше и многие в команде могут быть лучше. Надеюсь, что мы станем лучше.

«Тампа» набрала 91 очко и занимает 6-е место в Восточной конференции.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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