Кучеров установил рекорд НХЛ по количеству голевых пасов за сезон среди крайних форвардов

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 130-е (42+88) очко в 74 матчах этого сезона НХЛ.

Россиянин оформил ассистентский хет-трик в матче с «Торонто» (4:1).

Форвард установил новый рекорд НХЛ по количеству голевых передач за сезон среди крайних нападающих — 88 пасов. Кучеров побил свой же лучший результат (87 передач), который он установил в сезоне-2018/19, и показатель Яромира Ягра (87 пасов в сезоне-1995/96).

Рекорд среди всех игроков НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки — 163 передачи в сезоне-1985/86.

Кучеров стал пятым игроком за последние 30 лет с 130 очками за один сезон НХЛ