Кучеров стал пятым игроком за 30 лет в НХЛ с 3 очками в 20-м матче сезона

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 130-е (42+88) очко в 74 матчах этого сезона НХЛ. Россиянин оформил ассистентский хет-трик в матче с «Торонто» (4:1).

Форвард провел 20-й матч с 3 и более очками в сезоне-2023/24 и стал пятым игроком за последние 30 лет с таким показателем.

Кучеров присоединился к Марио Лемье (29 матчей с 3 и более очками в сезоне-1995/96), Яромиру Ягру (25 — в сезоне-1995/96), Сергею Федорову (22 — в сезоне-1993/94) и Коннору Макдэвиду (22 — в сезоне-2022/23).

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