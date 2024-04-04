Кучеров стал пятым игроком за последние 30 лет с 130 очками за один сезон НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 130-е (42+88) очко в 74 матчах этого сезона НХЛ.

Россиянин оформил ассистентский хет-трик в матче с «Торонто» (4:1).

Кучеров стал пятым игроком за последние 30 лет, кто набрал 130 очков за один сезон.

Форвард присоединился к Марио Лемье (161 очков в сезоне-1995/96), Коннору Макдэвиду (153 — в сезоне-2022/23), Яромиру Ягру (149 — в сезоне-1995/96) и Уэйну Гретцки (130 — в сезоне-1993/94).

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