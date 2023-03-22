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Сегодня, 07:12

Кузнецов о рекордах Овечкина: «Просто как? Как он это делает? Никто не понимает»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (6:7 ОТ) высказался об очередном достижении Александра Овечкина.

Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству сезонов с 40+ голами.

«Некоторые хоккеисты любят забивать, всегда голодны до голов и не устают от них, хотят забивать еще и еще. Смотришь, что он творит каждый день, и это кажется невозможным. Просто как? Он влияет на игру, когда начинает хитовать. Он большой и сильный, и в то же время здорово катается. Обычно такие игроки только хитуют, ведут жесткую игру, а он умеет все. Не понимаю, как он это делает? Никто этого не понимает», — сказал Кузнецов.

Овечкин достиг отметки в 820 заброшенных шайб в североамериканской лиге. По этому показателю он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от лидирующего Гретцки на 74 шайбы.

Александр Овечкин с&nbsp;женой и&nbsp;детьми на&nbsp;церемонии перед матчем с &laquo;Коламбусом&raquo;. «Вашингтон» испортил праздник Овечкину. Трогательную церемонию смазало поражение аутсайдеру

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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