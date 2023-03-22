Кузнецов о рекордах Овечкина: «Просто как? Как он это делает? Никто не понимает»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (6:7 ОТ) высказался об очередном достижении Александра Овечкина.

Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству сезонов с 40+ голами.

«Некоторые хоккеисты любят забивать, всегда голодны до голов и не устают от них, хотят забивать еще и еще. Смотришь, что он творит каждый день, и это кажется невозможным. Просто как? Он влияет на игру, когда начинает хитовать. Он большой и сильный, и в то же время здорово катается. Обычно такие игроки только хитуют, ведут жесткую игру, а он умеет все. Не понимаю, как он это делает? Никто этого не понимает», — сказал Кузнецов.

Овечкин достиг отметки в 820 заброшенных шайб в североамериканской лиге. По этому показателю он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от лидирующего Гретцки на 74 шайбы.