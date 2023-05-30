Нападающий «Вегаса» Маршессо повторил достижение Гурьянова и Кучерова в плей-офф НХЛ

Форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо забил один гол в шестом матче финальной серии Западной конференции НХЛ против «Далласа» (6:0, 4-2).

Для канадского игрока эта заброшенная шайба стала девятой в текущем плей-офф НХЛ. Также Маршессо забил свой пятый гол в потенциально решающем матче серии. По количеству таких голов в одном плей-офф среди действующих игроков лиги он вышел на второе место, сравнявшись с россиянами Денисом Гурьяновым (5 в 2020 году) и Никитой Кучеровым (2015), а также с Энтони Бовилье (2020), Джейком Гюнцелем (2018) и Сидни Кросби (2009).

Лидером по данному показателю является форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, забивший в прошлом сезоне 6 шайб в потенциально решающих матчах серии.

«Вегас» в финале Кубка Стэнли встретится с «Флоридой».