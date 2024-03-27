НХЛ: «Вашингтон» обыграл «Детройт», «Питтсбург» победил «Каролину». Результаты и видео голов 27 марта

Регулярный чемпионат НХЛ.

27 марта, среда

«Вашингтон» — «Детройт» — 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Дауд — 9 (Дженсен, Маленстин), 22:09 — 1:0. Дебринкэт — 24 (Питри, Комфер), 24:53 — 1:1. Перрон — 14 (бол., Комфер, Ларкин), 39:17 — 1:2. Макмайкл — 17 (Оши, Фехервари), 40:35 — 2:2. Строум — 24 (Карлсон, Пачиоретти), 44:49 — 3:2. Кейн — 17 (Дебринкэт), 54:40 — 3:3. Строум — 25 (Карлсон, Лапьер), 61:55 — 4:3.

Вратари: Линдгрен — Лайон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (7+12+9+2) — 33 (7+20+6+0).

Наши: Алексеев (11.12/0/0), Мирошниченко (15.52/1/0), Овечкин (22.28/4/+1) — -.

Вашингтон. Capital One Arena.

«Питтсбург» — «Каролина» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Пулюярви — 3 (Эллер, Пуустинен), 22:41 — 1:0. Орлов — 6, 31:17 — 1:1. Раст — 22 (Кросби), 38:09 — 2:1. О`Коннор — 11 (п.в., Кросби), 58:04 — 3:1. Кросби — 35 (п.в.), 59:37 — 4:1.

Вратари: Неделькович — Кочетков (57:18 — 58:04, 58:27 — 59:37).

Штраф: 9 — 9.

Броски: 22 (8+5+9) — 39 (9+15+15).

Наши: Малкин (14.41/2/-1) — Кузнецов (14.31/1/-2), Орлов (16.16/3/0), Свечников (15.14/2/-2).

Питтсбург. PPG Paints Arena.

«Рейнджерс» — «Филадельфия» — 6:5 ОТ (0:0, 1:2, 4:3, 1:0)

Голы: Лотон — 12 (Конекны, Санхейм), 22:58 — 0:1. Пелинг — 10 (бол., Лотон, Замула), 31:39 — 0:2. Зибанежад — 24 (бол., Панарин, Фокс), 35:28 — 1:2. Бродзински — 6 (Какко), 41:23 — 2:2. Лафренье — 21, 42:57 — 3:2. Конекны — 31, 46:45 — 3:3. Трочек — 25 (мен., Зибанежад), 49:34 — 4:3. Типпетт — 26 (Фрост), 51:45 — 4:4. Лафренье — 22 (Трочек, Панарин), 53:59 — 5:4. Форстер — 18, 56:29 — 5:5. Фокс — 15 (Трочек, Панарин), 60:36 — 6:5.

Вратари: Шестеркин — Эрссон.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 27 (9+9+8+1) — 41 (15+12+14+0).

Наши: Панарин (21.19/3/+1) — Замула (19.31/3/-1).

Нью-Йорк. Madison Square Garden.

«Флорида» — «Бостон» — 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

Голы: Родригес — 11 (Барков, Тарасенко), 0:27 — 1:0. Макэвой — 10 (Грызлик, Заха), 17:43 — 1:1. Райнхарт — 51 (Луостаринен, Куликов), 18:56 — 2:1. Пастрняк — 45 (Макэвой), 35:59 — 2:2. Верхэге — 34 (Экман-Ларссон, Ткачак), 49:53 — 3:2. Фредерик — 18 (бол., Маршан, Суэймен), 55:38 — 3:3. Заха — 18 (Пастрняк, Уотерспун), 57:39 — 3:4.

Вратари: Бобровский (57:45) — Суэймен.

Штраф: 19 — 17.

Броски: 21 (8+8+5) — 21 (11+4+6).

Наши: Куликов (16.53/0/+1), Тарасенко (15.26/1/+1) — -.

Санрайз. FLA Live Arena.

«Торонто» — «Нью-Джерси» — 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)

Голы: Бертуцци — 16 (Доми, Броди), 1:04 — 1:0. Л. Хьюз — 9 (Братт, Хишир), 4:25 — 1:1. Хишир — 23 (Братт, Майер), 17:56 — 1:2. Нюландер — 40 (Тимминс, Найз), 23:14 — 2:2. Мэттьюс — 59 (Любушкин, Броди), 24:51 — 3:2. Майер — 24 (Братт, Хишир), 25:35 — 3:3. Уиллман — 2 (Лазар, Тирни), 33:05 — 3:4. Д. Хьюз — 25 (Лазар), 56:47 — 3:5. Д. Хьюз — 26 (п.в., Лазар, Смит), 58:51 — 3:6.

Вратари: Уолл (58:35 — 58:51) — Аллен.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 45 (25+10+10) — 25 (10+10+5).

Наши: Любушкин (18.47/0/+1) — -.

Торонто. Scotiabank Arena.

«Виннипег» — «Эдмонтон» — 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

Голы: Эпплтон — 14 (Коннор, Лаури), 24:43 — 1:0. Драйзайтль — 36 (Фогеле, Макдэвид), 31:46 — 1:1. Браун — 3 (Экхольм, Сиси), 33:29 — 1:2. Нюджент-Хопкинс — 17 (бол., Макдэвид), 46:10 — 1:3. Диллон — 8 (Шайфли, Пионк), 49:39 — 2:3. Монахэн — 22 (Элерс, Пионк), 50:39 — 3:3. Хаймэн — 53 (Нюджент-Хопкинс), 61:22 — 3:4.

Вратари: Хеллибак — Скиннер.

Штраф: 18 — 20.

Броски: 25 (13+4+7+1) — 42 (10+18+12+2).

Наши: Наместников (13.07/0/0) — -.

Виннипег. Canada Life Centre.

«Нэшвилл» — «Вегас» — 5:4 ОТ (0:3, 1:1, 3:0, 1:0)

Голы: Барбашев — 16 (Айкел, Маршессо), 2:45 — 0:1. Хауден — 7 (Манта, Карлссон), 5:08 — 0:2. Теодор — 5 (Коттер, Стивенсон), 16:43 — 0:3. Янковски — 5 (Евангелиста, Лозон), 34:33 — 1:3. Карлссон — 25 (Хэнифин, Манта), 39:03 — 1:4. О`Райлли — 25 (Нюквист), 45:52 — 2:4. Форсберг — 40 (Зукер, Янковски), 52:17 — 3:4. Нюквист — 20 (бол., О`Райлли, Форсберг), 52:57 — 4:4. Йоси — 19 (О`Райлли, Форсберг), 60:40 — 5:4.

Вратари: Сарос — Патера.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 35 (11+15+8+1) — 35 (14+8+13+0).

Наши: — - Барбашев (17.26/1/+1), Дорофеев (13.45/4/-1).

Нэшвилл. Bridgestone Arena.

«Чикаго» — «Калгари» — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Голы: Джонс — 7 (бол., Курашев, Бедард), 3:35 — 1:0. Дикинсон — 19 (Андерсон, Слаггерт), 15:15 — 2:0. Дикинсон — 20 (Андерсон, Слаггерт), 44:15 — 3:0. Уигар — 17 (Кадри, Зари), 52:25 — 3:1.

Вратари: Мразек — Маркстрем (56:48).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 27 (15+4+8) — 39 (5+14+20).

Наши: Зайцев (15.17/1/0) — Кузьменко (16.02/4/-1), Мироманов (23.43/1/+1), Охотюк (14.34/1/-1).

Чикаго. United Center.

«Колорадо» — «Монреаль» — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Голы: Маккиннон — 45 (Рантанен, Тэйвз), 0:43 — 1:0. Сузуки — 29 (Слафковски, Савар), 0:52 — 1:1. Армиа — 12 (Ньюхук, Гуле), 14:53 — 1:2.

Вратари: Аннунен (59:19) — Монтембо.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (13+7+8) — 27 (11+7+9).

Наши: Ничушкин (17.25/2/-1), Тренин (11.43/0/0) — -.

Денвер. Ball Arena.

«Аризона» — «Коламбус» — 6:2 (0:1, 2:1, 4:0)

Голы: Дженнер — 22 (бол., Годро, Веренски), 11:45 — 0:1. Маччелли — 13 (бол., Дурзи, Келлер), 34:55 — 1:1. Доан — 1, 36:33 — 2:1. Веренски — 6 (бол., Дженнер, Годро), 39:21 — 2:2. Доан — 2 (Маччелли, Кессельринг), 51:32 — 3:2. Бьюгстад — 19 (Шмальц, Дурзи), 54:49 — 4:2. Шмальц — 20 (мен., Веймелка), 56:02 — 5:2. Гюнтер — 12 (мен.), 59:49 — 6:2.

Вратари: Веймелка — Мерзликинс.

Штраф: 23 — 19.

Броски: 35 (11+12+12) — 26 (16+4+6).

Наши: — - Воронков (15.30/4/-1), Марченко (16.29/3/-3), Проворов (20.53/1/0).

Темпе. Mullett Arena.

«Сиэтл» — «Анахайм» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Голы: Толванен — 16 (Бенайерс, Олексяк), 7:50 — 1:0. Эберле — 17 (бол., Маккэн, Шульц), 16:51 — 2:0. Бьоркстранд — 19 (бол., Толванен, Бенайерс), 25:08 — 3:0. Бенайерс — 11 (Толванен), 35:55 — 4:0.

Вратари: Даккорд — Гибсон.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 36 (13+14+9) — 12 (4+5+3).

Наши: — - Минтюков (22.24/0/-1).

Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

«Сан-Хосе» — «Даллас» — 3:6 (0:2, 3:3, 0:1)

Голы: Джонстон — 27 (мен., Бенн), 12:06 — 0:1. Марчмент — 20 (Стил), 16:28 — 0:2. Робертсон — 24, 20:14 — 0:3. Барабанов — 4 (Эклунд, Рутта), 20:54 — 1:3. Эклунд — 12 (бол., Бордело, Гранлунд), 22:00 — 2:3. Бенн — 18 (Джонстон, Лундквист), 28:05 — 2:4. Костин — 6 (Гранлунд), 28:58 — 3:4. Джонстон — 28 (Бенн, Павелски), 30:13 — 3:5. Робертсон — 25 (бол., Хейсканен, Хинтц), 51:45 — 3:6.

Вратари: Блэквуд — Уэджвуд.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 20 (8+9+3) — 41 (12+15+14).

Наши: Барабанов (9.15/1/-1), Костин (15.59/1/-1) — -.

27 марта. Сан-Хосе. SAP Center.

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