Ничушкин сравнялся с Мишелем Гуле по продолжительности голевой серию в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забил гол в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Виннипега» (6:3, 4-1).

Ничушкин продлил свою голевую серию в плей-офф до пяти игр. Он сравнялся с Мишелем Гуле (5 матчей в 1985 году) по этому показателю в истории клуба.

29-летний россиянин записал на свой счет 7 голов в пяти матчах первого раунда плей-офф. По количеству заброшенных шайб в серии в истории команды Ничушкин сравнялся с Микко Рантаненом (2023), Джо Сакиком (1996) и Реалом Клутье (1982).

Во втором раунде Кубка Стэнли «Колорадо» сыграет с победителем пары «Даллас» — «Вегас» (2-2).