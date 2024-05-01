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НХЛ

Сегодня, 07:48

Ничушкин сравнялся с Мишелем Гуле по продолжительности голевой серию в плей-офф НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забил гол в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Виннипега» (6:3, 4-1).

Ничушкин продлил свою голевую серию в плей-офф до пяти игр. Он сравнялся с Мишелем Гуле (5 матчей в 1985 году) по этому показателю в истории клуба.

29-летний россиянин записал на свой счет 7 голов в пяти матчах первого раунда плей-офф. По количеству заброшенных шайб в серии в истории команды Ничушкин сравнялся с Микко Рантаненом (2023), Джо Сакиком (1996) и Реалом Клутье (1982).

Во втором раунде Кубка Стэнли «Колорадо» сыграет с победителем пары «Даллас» — «Вегас» (2-2).

Валерий Ничушкин
Кубок Стэнли
ХК Виннипег Джетс
ХК Колорадо Эвеланш
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