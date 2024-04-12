Кучеров стал вторым игроком в XXI веке со 140 очками за сезон в НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две голевые передачи в матче с «Оттавой» (2:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, на счету 30-летнего россиянина 141 (43+98) очко в 78 матчах.

Форвард стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 140 и более очков за сезон. Ранее этого результата добился нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — 153 (64+89) очка в 82 матчах сезона-2022/23.

Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, который в 1986 года завершил регулярный чемпионат с 215 (52+163) очками.