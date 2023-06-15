Отец Барбашева рассказал, что форвард «Вегаса» Айкел попросил россиянина остаться в команде

Дмитрий Барбашев, отец нападающего «Вегаса» Ивана Барбашева рассказал, что одноклубник его сына Джек Айкел выразил желание, чтобы россиянин остался в клубе.

«Когда мы уже стояли в раздевалке, к нашему агенту подошел Айкел и попросил его, мол, попробуйте, чтобы Ваня остался в нашей команде, потому что мне с ним комфортно играется. Через 20 минут, когда я остался один, Айкел подошел ко мне, спросил, отец ли я Барбашева, и тоже попросил меня, чтобы он остался. Я, конечно, ответил, что это надо решать с генменеджером, это работа агента.

Ваню все устраивает: коллектив и все остальное. В «Сент-Луисе» он, в основном, общался только с российскими игроками. Я прекрасно знаю семью Володи Тарасенко, там все очень хорошие люди. Павел Бучневич, Алексей Торопченко — все отличные ребята. В «Вегасе» же Иван общается и с американцами, и с канадцами, они все дружелюбные», — приводит ТАСС слова Барбашева-старшего.

В среду, 14 июня Барбашев стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Вегаса».