Овечкин назвал российского тренера, который может в ближайшие годы возглавить команду НХЛ

Сегодня, 03:28
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что в ближайшие годы российский специалист может стать главным тренером команды НХЛ.
«Из тех, кто сейчас тренирует в НХЛ, думаю, ближе всего к этому Сергей Брылин, который работает в «Нью-Джерси» ассистентом главного тренера. Могу также назвать Сергея Зубова и Сергея Гончара», — цитируют «Известия» Овечкина.
49-летний россиянин с 2013 года работает тренером в Северной Америке. В 2022 году он присоединился к «Дэвилз».
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -