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Сегодня, 03:28

Овечкин назвал российского тренера, который может в ближайшие годы возглавить команду НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что в ближайшие годы российский специалист может стать главным тренером команды НХЛ.

«Из тех, кто сейчас тренирует в НХЛ, думаю, ближе всего к этому Сергей Брылин, который работает в «Нью-Джерси» ассистентом главного тренера. Могу также назвать Сергея Зубова и Сергея Гончара», — цитируют «Известия» Овечкина.

49-летний россиянин с 2013 года работает тренером в Северной Америке. В 2022 году он присоединился к «Дэвилз».

Источник: https://iz.ru/1572943/aleksei-fomin/nkhl-molodtcy-chto-ne-poddaiutsia-politicheskomu-davleniiu
Александр Овечкин
Сергей Брылин
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НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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