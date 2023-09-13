Овечкин назвал российского тренера, который может в ближайшие годы возглавить команду НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что в ближайшие годы российский специалист может стать главным тренером команды НХЛ.

«Из тех, кто сейчас тренирует в НХЛ, думаю, ближе всего к этому Сергей Брылин, который работает в «Нью-Джерси» ассистентом главного тренера. Могу также назвать Сергея Зубова и Сергея Гончара», — цитируют «Известия» Овечкина.

49-летний россиянин с 2013 года работает тренером в Северной Америке. В 2022 году он присоединился к «Дэвилз».