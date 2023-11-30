Овечкин установил личный антирекорд по времени на льду в матчах без травм и удалений

Сегодня, 13:09
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин установил свой антирекорд по игровому времени в матче против «Лос-Анджелеса» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Встреча проходила 30 ноября.
38-летний россиянин провел на льду 13 минут 49 секунд. Это минимальное время для Овечкина за всю карьеру в НХЛ в матчах без травм и удалений.
В текущем сезоне Овечкин набрал 12 (5+7) очков в 19 матчах за «Кэпиталз».
Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое 50-е место по количеству матчей в НХЛ. Игра с «Лос-Анджелесом» стала для него 1366-й в североамериканской лиге.