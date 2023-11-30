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НХЛ

Сегодня, 13:09

Овечкин установил личный антирекорд по времени на льду в матчах без травм и удалений

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин установил свой антирекорд по игровому времени в матче против «Лос-Анджелеса» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Встреча проходила 30 ноября.

38-летний россиянин провел на льду 13 минут 49 секунд. Это минимальное время для Овечкина за всю карьеру в НХЛ в матчах без травм и удалений.

В текущем сезоне Овечкин набрал 12 (5+7) очков в 19 матчах за «Кэпиталз».

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое 50-е место по количеству матчей в НХЛ. Игра с «Лос-Анджелесом» стала для него 1366-й в североамериканской лиге.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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