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НХЛ

Сегодня, 04:38

Овечкин вышел на чистое 45-е место по матчам в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Сегодняшний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» стал для российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 1383-м в североамериканской лиге за карьеру.

Теперь 38-летний россиянин по этому показателю вышел на чистое 45-е место в истории НХЛ. Он обошел канадца Тревора Линдена, который сыграл 1382 матча с 1988 по 2008 год.

На 44-й строчке идет Ларри Робинсон с 1384 играми. Рекордсменом является Патрик Марло — 1779 матчей.

Овечкин является вторым в списке лучших снайперов в истории НХЛ — на его счету 830 голов. Лидирует Уэйн Гретцки — 894.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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