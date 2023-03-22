Овечкину подарили клюшку сборной СССР с Суперсерии-1974

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин во время церемонии в честь 802-го гола в карьере получил в подарок клюшку сборной СССР с автографами из Суперсерии 1974 года между Канадой и СССР, а также шайбу первого гола Горди Хоу в этой серии.

Церемония состоялась перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». Также ему были подарены кристалл Тиффани от НХЛ и кастомное ожерелье от одноклубников Никласа Бэкстрема и Ти Джея Оши.

В декабре Овечкин забросил свою 802-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Сейчас на счету 37-летнего россиянина 819 шайб. Первое место занимает Уэйн Гретцки (894).