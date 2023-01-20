Первый тренер Проворова вступился за хоккеиста после скандала в США

Первый тренер игрока «Филадельфии» Ильи Проворова Андрей Емелин прокомментировал скандал, связанный с поддержкой игрока секс-меньшинств.

18 января россиянин отказался участвовать в акции в поддержку секс-меньшинств перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:2).

«Конечно, я поддерживаю его поступок, мы — русские люди, православные. Да и Ванька всегда с характером был, отстаивал свое мнение. Он показал пример другим, как нужно защищать свою позицию. Он был капитаном у нас, учился всегда на отлично, все упражнения выполнял и другим показывал», — рассказал Емелин в интервью ИА REGNUM.