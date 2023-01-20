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Сегодня, 15:55

Первый тренер Проворова вступился за хоккеиста после скандала в США

Виктория Кравченко
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Первый тренер игрока «Филадельфии» Ильи Проворова Андрей Емелин прокомментировал скандал, связанный с поддержкой игрока секс-меньшинств.

18 января россиянин отказался участвовать в акции в поддержку секс-меньшинств перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:2).

«Конечно, я поддерживаю его поступок, мы — русские люди, православные. Да и Ванька всегда с характером был, отстаивал свое мнение. Он показал пример другим, как нужно защищать свою позицию. Он был капитаном у нас, учился всегда на отлично, все упражнения выполнял и другим показывал», — рассказал Емелин в интервью ИА REGNUM.

26-летний Проворов выступает за «Филадельфию» с 2016 года. В сезоне-2022/23 защитник набрал 15 (2+13) очков в 45 матчах за команду.

Источник: https://regnum.ru/news/sport/3772479.html
Иван Проворов
ХК Филадельфия Флайерз
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