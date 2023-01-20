Первый тренер Проворова вступился за хоккеиста после скандала в США

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Первый тренер игрока «Филадельфии» Ильи Проворова Андрей Емелин прокомментировал скандал, связанный с поддержкой игрока секс-меньшинств.
18 января россиянин отказался участвовать в акции в поддержку секс-меньшинств перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:2).
«Конечно, я поддерживаю его поступок, мы — русские люди, православные. Да и Ванька всегда с характером был, отстаивал свое мнение. Он показал пример другим, как нужно защищать свою позицию. Он был капитаном у нас, учился всегда на отлично, все упражнения выполнял и другим показывал», — рассказал Емелин в интервью ИА REGNUM.
26-летний Проворов выступает за «Филадельфию» с 2016 года. В сезоне-2022/23 защитник набрал 15 (2+13) очков в 45 матчах за команду.