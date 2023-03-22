0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:50

Лавиолетт: «Овечкин бьет рекорды каждый год с момента своего прихода и не сбавляет обороты»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт прокомментировал то, что форвард Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству сезонов с 40+ голами.

«Он делает это [бьет рекорды] каждый год с момента своего прихода в лигу, и кажется, что он не сбавляет обороты. Овечкин играет быстро и жестко, понимая, что есть шанс изменить ход игры. Он действительно хорош в этом. Его постоянство заключается в том, чтобы быть способным делать это из года в год», — приводит слова Лавиолетта сайт НХЛ.

37-летний россиянин 13-й раз в карьере забросил не менее 40 шайб за сезон. Гретцки в 12 сезонах за карьеру забивал не менее 40 голов.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 40 шайб и сделал 29 результативных передач.

Александр Овечкин с&nbsp;женой и&nbsp;детьми на&nbsp;церемонии перед матчем с &laquo;Коламбусом&raquo;. «Вашингтон» испортил праздник Овечкину. Трогательную церемонию смазало поражение аутсайдеру

Источник: НХЛ
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Питер Лавиолетт
0
Читайте также
Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
Медведев проиграл Рублеву вместо отдыха. Как прошло русское дерби в Мексике
Путин ответил на планы Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном
Лавров указал на подрыв стабильности планами Лондона поставить ВСУ снаряды с ураном
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Верховный суд России назвал преступлением сдачу в плен в случае возможности сопротивления
Популярное видео
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин побил рекорд Эспозито по числу сезонов с 40+ шайбами в НХЛ после 30 лет
«Вашингтон» испортил праздник Овечкину. Трогательную церемонию смазало поражение аутсайдеру
Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами
Овечкин забросил 820-ю шайбу за карьеру в НХЛ
Овечкину подарили клюшку сборной СССР с Суперсерии-1974
Бэкстрем и Оши подарили Овечкину ожерелье в честь 802-го гола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овечкин высказался о том, что побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами