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Сегодня, 11:04

Плющев не считает особенным вылет «Тампы» из розыгрыша Кубка Стэнли

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Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» прокомментировал вылет «Тампы» из розыгрыша Кубка Стэнли.

«Это спорт, это хоккей. Все когда-то проигрывают. В этой паре «Флорида» была лучше подготовлена, и вот результат — заслуженная победа. Они смогли правильно избрать тактику и стратегию в матче, и поэтому заслуженно идут дальше. В НХЛ слабых команд нет, поэтому говорить о том, что кто-то сделал что-то не так, не приходится. В вылете «Тампы» нет ничего особенного. Это хоккей, и здесь побеждает сильнейший», — сказал Плющев «СЭ».

«Флорида» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Тампу» со счетом 6:1. «Пантерз» выиграли серию со счетом 4-1 и вышли во второй раунд, где встретится с победителем пары «Торонто» — «Бостон» (1-3). Кучеров провел в плей-офф пять матчей, в которых набрал 7 (0+7) очков.

Денис Сафронов

Кубок Стэнли
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
Владимир Плющев
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