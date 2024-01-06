Пономарев: «Я мечтал о том, чтобы играть в НХЛ и забивать голы как Кросби и Овечкин»

Форвард «Каролины» Василий Пономарев поделился впечатлениями от дебюта в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (6:2).

«Мой первый матч НХЛ, который я посетил, был прямо здесь, когда «Вашингтон» играл с «Питтсбургом». Когда я смотрела на это, я мечтал о том, чтобы тоже здесь играть и забивать голы как Кросби и Ови. Спустя семь лет я забиваю и отдал передачу», — приводит слова Пономарева официальный сайт НХЛ.

21-летний россиянин забросил шайбу на 60-й минуте и сделал счет 6:2, набрав в этом матче 2 (1+1) очка. Для Пономарева это дебютный матч в НХЛ. На его счету 20 (6+14) очков в 20 играх АХЛ.