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НХЛ

Сегодня, 07:54

Пономарев: «Я мечтал о том, чтобы играть в НХЛ и забивать голы как Кросби и Овечкин»

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Форвард «Каролины» Василий Пономарев поделился впечатлениями от дебюта в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (6:2).

«Мой первый матч НХЛ, который я посетил, был прямо здесь, когда «Вашингтон» играл с «Питтсбургом». Когда я смотрела на это, я мечтал о том, чтобы тоже здесь играть и забивать голы как Кросби и Ови. Спустя семь лет я забиваю и отдал передачу», — приводит слова Пономарева официальный сайт НХЛ.

Василий Пономарев и&nbsp;Петр Кочетков. Супердебют Пономарева и красивое возвращение Орлова. Овечкин и «Вашингтон» не справились с «Каролиной»

21-летний россиянин забросил шайбу на 60-й минуте и сделал счет 6:2, набрав в этом матче 2 (1+1) очка. Для Пономарева это дебютный матч в НХЛ. На его счету 20 (6+14) очков в 20 играх АХЛ.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
Василий Пономарев
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