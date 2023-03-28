«Рейнджерс» и «Торонто» гарантировали себе участие в плей-офф НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» досрочно вышли в плей-офф НХЛ.

«Рейнджерс» занимают третье место в Столичном дивизионе (96 очков после 73 игр), а канадский клуб — вторую позицию в Атлантическом (97, 73).

В клубе из Нью-Йорка выступают трое россиян — голкипер Игорь Шестеркин, а также нападающие Артемий Панарин и Владимир Тарасенко. «Рейнджерс» выходит в плей-офф НХЛ второй сезон подряд.

В «Торонто» выступает российский вратарь Илья Самсонов. Ранее в плей-офф НХЛ сезона-2022/23 вышли «Бостон», «Нью-Джерси» и «Каролина».