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НХЛ

Сегодня, 08:22

«Рейнджерс» и «Торонто» гарантировали себе участие в плей-офф НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Нью-Йорк Рейнджерс».
Фото USA Today Sports
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«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» досрочно вышли в плей-офф НХЛ.

«Рейнджерс» занимают третье место в Столичном дивизионе (96 очков после 73 игр), а канадский клуб — вторую позицию в Атлантическом (97, 73).

В клубе из Нью-Йорка выступают трое россиян — голкипер Игорь Шестеркин, а также нападающие Артемий Панарин и Владимир Тарасенко. «Рейнджерс» выходит в плей-офф НХЛ второй сезон подряд.

В «Торонто» выступает российский вратарь Илья Самсонов. Ранее в плей-офф НХЛ сезона-2022/23 вышли «Бостон», «Нью-Джерси» и «Каролина».

НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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