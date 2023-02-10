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НХЛ

Сегодня, 08:33

«Рейнджерс» отказались от варианта с Патриком Кейном в пользу Владимира Тарасенко

Иван Шитик
Корреспондент
Патрик Кейн.
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» рассматривали возможность обмена с «Чикаго», чтобы получить права на нападающего Патрика Кейна, пишет журналист ESPN Эмили Каплан.

Однако клуб из Нью-Йорка выбрал форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, посчитав требования по компенсации за нападающего «Сан-Хосе» Тимо Майера и форварда «Чикаго» Патрика Кейна слишком высокими.

Кроме того, у «Рейнджерс» были сомнения из-за травмы бедра у 34-летнего Патрика.

Также состав «Рейнджерс» пополнил защитник Нико Миккола. «Блюз» получили право выбора в первом и четвертом раундах драфта НХЛ?2024, а также форварда Сэмми Блэйя и защитника Хантера Скиннера.

Владимир Тарасенко выступал за «Сент-Луис» с 2013 года. В этом сезоне у форварда 29 (10+19) результативных очков в 38 матчах.

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Владимир Тарасенко (хоккей)
Патрик Кейн
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Сент-Луис Блюз
Тимо Майер
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